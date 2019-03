Verde urbano e cambiamenti climatici, incontro del PD in sala Tommasoli

Proseguono gli incontri del Partito Democratico di Verona dedicati al sistema del verde urbano. Domani, 18 marzo, alle 20.30 nella sala Tommasoli di Borgo Venezia, si parlerà di «Cambiamenti climatici e gestione del territorio» con l'architetto Anna Braioni e Carlo Beghini, capogruppo PD dell'ottava circoscrizione. Coordina Rita Andriani, presidente della sesta circoscrizione.

Anna Braioni interverrà sull'importanza di una corretta gestione del territorio a fronte dei cambiamenti climatici che generano fenomeni atmosferici estremi come alluvioni, bolle di calore, periodi di siccità, sempre più frequenti anche dalle nostre parti.

Scopo di questi incontri - ha spiegato il segretario del PD di Verona Luigi Ugoli - è confrontarci con cittadini ed esperti per acquisire gli elementi utili a perfezionare la nostra proposta per un piano organico di gestione del verde pubblico cittadino. Questo sia per dare una risposta alle preoccupazioni dei giovani di fronte ai cambiamenti climatici, sia in vista della presentazione, da parte dell’amministrazione comunale, della Variante 29 al Piano degli Interventi, annunciata, appunto, come variante "verde".

Nella visione di una città moderna, metropolitana e a vocazione europea come Verona, il verde urbano non è un residuo, una testimonianza del passato, ma un elemento vivo e attivo che va conservato e valorizzato perché svolge compiti specifici. Il verde urbano è un'opera pubblica a tutti gli effetti, una infrastruttura chiamata ad assolvere precise funzioni sociali e che come tale va progettata, gestita e manutenuta esattamente come si farebbe con una strada o un ponte.