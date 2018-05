Busto di Mussolini apposto sul cruscotto di un'auto Agsm, la denuncia dell'On. D'Arienzo

La principale azienda pubblica del Comune di Verona, la multiservizi Agsm, conta tra le fila delle sue autovetture aziendali, anche un veicolo con il busto di Benito Mussolini apposto sul cruscotto.

La notizia è stata resa nota in queste ore dal parlamentare veronese del Partito democratico Vincenzo D'Arienzo, il quale ha scritto una nota molto polemica corredata dalle fotografie che testimoniano il tutto:

«Un’auto dell’AGSM, azienda del Comune di Verona, espone un’immagine del dittatore fascista Benito Mussolini. In bell’evidenza sul cruscotto, - scrive l'On. D'Arienzo - l’utilizzatore dell’auto di servizio, come dimostra il biglietto esposto, non ha alcun problema a rendere pubblico quel simbolo del male. La domanda è d’obbligo, quindi: il busto di Mussolini è una dotazione individuale o di servizio? Un’azienda pubblica non può e non deve riabilitare o favorire l’apologia di quel personaggio. Non è consentita alcuna sottovalutazione sul rischio di revisionismo storico di un periodo e di persone che hanno distrutto l’Italia e insanguinato l’Europa».