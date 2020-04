Businarolo: «Sboarina consente passeggiate con i cani ma non con i figli»

I chiarimenti del Ministero dell'Interno sulla possibilità di uscire per una passeggiata con i figli in prossimità della propria abitazione e il decreto del premier Giuseppe Conte che suddivide più di quattro milioni di euro tra tutti i Comuni italiani per aiutare le famiglie in difficoltà. Due provvedimenti presi a Roma e criticati a Verona. Il sindaco Federico Sboarina ha criticato il dpcm di Conte, dicendo che non permette alle amministrazioni comunali di essere subito operative perché è poco chiaro; mentre sulla circolare del Viminale che chiarifica le norme sugli spostamenti è stato categorico, ribadendo l'ordinanza da lui firmata che vieta ai cittadini veronesi lo svolgimento di attività sportive o motorie, comprese le passeggiate.

A difesa delle iniziative del Governo e critica nei confronti di Sboarina, la deputata veronese del Movimento 5 Stelle Francesca Businarolo replica al sindaco del capoluogo. «A quanto pare a Verona se si ha un cane si può uscire, se si hanno dei figli no: è inaccettabile - scrive Businarolo - La precisazione del Ministero dell'Interno non aggiunge nulla di nuovo e non smentisce le ordinanze in vigore, ma specifica che le passeggiate nelle vicinanza dell'abitazione con i bambini al seguito sono concesse. Lo dice del resto il buon senso: se si esce senza creare assembramenti, con i propri figli, non c’è rischio contagio».

E il dpcm che distribuisce fondi ai Comune per i nuclei familiari bisognosi, viene descritta da Businarolo come «una risposta rapida per quanti si trovano in situazione di sofferenza economica: quello di cui c'era disperatamente bisogno. Sarà un sostegno immediato per tutti coloro che non riescono a fare fronte alla necessità più immediata: la spesa alimentare».