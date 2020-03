Misure reiterabili fino al 31 luglio e multe da 4mila euro: bozza nuovo dl contro epidemia

Nuove misure e soprattutto nuove date. È questo il sentore che trapela durante queste concitate ore che la politca e tutti i cittadini stanno vivendo nella giornata di oggi, dinanzi all'epidemia di coronavirus "Sars-CoV-2" e la necessità di arginare la diffusione del contagio. Si sta svolgendo a Palazzo Chigi dalle 14 il Consiglio dei Ministri che reca come ordine del giorno anche il seguente capitolo: "Decreto Legge - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19".

In merito sta già circolando una bozza, o forse più d'una, che rivelerebbe alcune delle possibili nuove misure in via di definizione e che, forse, già in serata potrebbero essere annunciate in via ufficiale. Tra queste possibili nuove direttive vi è l'indicazione che «il mancato rispetto delle misure di contenimento» comporti la punizione «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000».

Nella bozza del nuovo decreto emerge poi la possibilità di estendere «una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus».

Tra le misure «di cui al comma 2», si trovano molte di quelle già attuate fino ad oggi, quali ad esempio la «limitazione della circolazione delle persone», la «chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici», la «limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura», o ancora la «chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione».

La bozza del nuovo decreto illustra inoltre la possibilità concessa alle singole regioni di «introdurre ovvero sospendere l’applicazione di una o più delle misure», ma dovendo poi comunicare il proprio operato al Consiglio dei Ministri che dovrebbe convalidare o meno entro sette giorni le ordinanze regionali. Meccanismo simile sarebbe quindi riservato anche ai sindaci, i quali potrebbero a loro volta «introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con propria ordinanza, l’applicazione di una o più delle misure», dovendo poi «entro ventiquattro ore dalla sua adozione» comunicare il contenuto dell'ordinanza alla Regione. L'ordinanza avrebbe una validità di sette giorni, durante i quali la Regione potrebbe «confermarne l’efficacia per trenta giorni, rinnovabili nei casi e con i limiti di cui all’articolo 1, comma 1».