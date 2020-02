Dopo la Lega, Bonato lascia anche Croce ed entra in Verona Domani

Mauro Bonato è il nuovo capogruppo di Verona Domani.

Ex deputato leghista ed ex sindaco di Bosco Chiesanuova, è stato eletto nel 2017 nel consiglio comunale di Verona tra le fila della Lega per poi divenire capogruppo di Prima Verona, il nuovo movimento civico di Michele Croce. Adesso l'approdo in Verona Domani, forza politica fondata e presieduta da Matteo Gasparato, dove svolgerà il ruolo di capogruppo al posto di Marco Zandomeneghi.

Una scelta dettata dalla convinzione che le forze civiche, ancora di più dei tradizionali partiti politici, rappresentano il vero collante tra l'amministrazione che guida la città e le reali esigenze della collettività - ha commentato Bonato - Arrivo in Verona Domani con entusiasmo e tanta voglia di incominciare a lavorare soprattutto in ottica della Verona del domani, delle prossime fondamentali ed impegnative sfide che attendono la città nei prossimi anni. Non ci interessano giochi di palazzo o faide tra i partiti. Metteremo al centro del nostro operato unicamente l'azione amministrativa prima delle scelte politiche.



(La presentazione dell'ingresso di Bonato, il primo sulla destra, in Verona Domani)

Soddisfazione per il nuovo ingresso è stata espressa da Matteo Gasparato: «Ci rafforziamo e cresciamo settimana dopo settimana nelle circoscrizioni ed in consiglio comunale. Verona Domani, con i suoi tre consiglieri, potrà adesso incidere maggiormente nelle scelte della maggioranza, con l'obiettivo di ottimizzare e rilanciare l'operato della macchina amministrativa. L'ingresso di Bonato, che potrebbe essere seguito nelle prossime settimane anche da altri esponenti, rappresenta un valore aggiunto per la nostra piattaforma civica, frutto di esperienza decennale negli enti e nelle amministrazioni a tutti i livelli. Testimonia inoltre la forte attrattività del nostro movimento, particolarmente vicino alla vita dei quartieri e delle circoscrizioni. Siamo sempre stati e continueremo ad essere le sentinelle di questa amministrazione».