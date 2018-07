Bonato espulso dalla Lega, il PD chiede a Sboarina: "Riesci a continuare?"

La maggioranza si sfalda, il sindaco rifletta se è in grado di proseguire.

Il suggerimento giunge dai consiglieri comunali del Partito Democratico Carla Padovani, Federico Benini, Elisa La Paglia, Stefano Vallani e dal segretario cittadino del PD Luigi Ugoli, ed è rivolto al sindaco Federico Sboarina all'indomani dell'espulsione di Mauro Bonato dalla Lega.

L'espulsione è stata decisa ieri, 16 luglio, dal direttivo veneto del partito ed è una diretta conseguenza dell'elezione di Bonato come capogruppo in consiglio comunale per la Lega al posto di Vito Comencini. Un cambiamento che era piaciuto anche a chi con la Lega non ha nulla a che fare, il presidente di Area Liberal Giorgio Pasetto. "Da esponente del mondo radicale, spero che questa nomina faccia superare posizioni integraliste come quelle portate avanti dal consigliere Alberto Zelger in affinità con il ministro Lorenzo Fontana, contribuendo purtroppo a distinguere Verona come città dell'oscurantismo anzichè del progressismo", aveva scritto Pasetto.

Ma oltre ai dissidi interni alla Lega, ci sono anche quelli di un altro gruppo di maggioranza, Battiti per Verona, in cui non sembra facile la convivenza tra i consiglieri di Battiti, fedelissimi a Sboarina, e quelli di Verona Domani, vicini al consigliere regionale Stefano Casali. Sono possibili dunque dei cambiamenti interni ad una maggioranza in cerca di equilibrio.