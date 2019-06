Michele Croce e Mauro Bonato: «Riunione segreta per cedere Agsm ad A2A»

Una riunione segreta si sarebbe svolta ieri, 25 giugno, nel tardo pomeriggio a Brescia. Nella sede di A2A, si sarebbero incontrati i vertici dell'azienda lombarda, il presidente di Agsm Verona, l'amministratore di Aim Vicenza e i professionisti incaricati da Agsm e Aim per la ricerca di un terzo partner industriale con cui creare la Multiutility del Veneto. Fare due più due non è difficile, quindi il terzo partner sembra essere A2A, con cui Agsm e Aim hanno già collaborato per la definizione di un'offerta per l'acquisizione dei rami di vendita di energia e gas alienati da Ascopiave. Offerta caduta poi nel vuoto, perché i trevigiani hanno trovato un accordo con Hera.

Di questa presunta riunione segreta hanno parlato ieri il consigliere comunale veronese Mauro Bonato e l'ex presidente di Agsm Michele Croce. Il consigliere comunale e il leader di Verona Pulita avevano già espresso la loro contrarietà ad un'aggregazione a tre tra Agsm, Aim e A2A. Le tre realtà non sono paragonabili per grandezza e l'azienda lombarda potrebbe divorare le due aziende partecipate di Verona e Vicenza. «Un pericolo che è realtà», hanno commentato Bonato e Croce.

Ma l'analisi di Michele Croce e Mauro Bonato va anche oltre. I due ritengono che anche la ricerca di un terzo partner industriale per allargare la fusione tra Agsm e Aim sia una finta ricerca. «Il vero intento era quello di aggregarsi a A2A, partner già individuato a monte attraverso criteri ignoti che sicuramente non sono stati quelli della trasparenza e della tutela di Agsm», hanno aggiunto Croce e Bonato, i quali hanno spiegato che nella riunione segreta di ieri si sarebbe decisa l'aggregazione tra A2A, Agsm e Aim.