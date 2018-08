Mozione Lega: ora di "veronesità" nelle scuole e bandiera veneta da regalare ai nuovi nati

La Lega Nord, su proposta della Consigliera Comunale Laura Bocchi, ha depositato stamattina una Mozione per obbligare il Sindaco e la Giunta ad un processo che arrivi ad istituzionalizzare la consegna del Gonfalone di San Marco a tutti i nuovi nati nel Comune di Verona, e ad intavolare un dialogo con il provveditorato agli studi per organizzare nelle scuole l’ora di veronesità, nel corso della quale venga insegnata la supposta esistere "lingua veneta" e vengano veicolate tutte le tradizioni locali. L'obiettivo della mozione è quindi quello di tramandare tali tradizioni nelle generazioni e renderne edotti i nuovi veneti, per favorirne l'integrazione nel tessuto sociale.

«La mia proposta, mutuata da un’idea del Consigliere Regionale Michieletto, - argomenta la consigliera comunale della Lega Laura Bocchi - vuole essere immediata e partire in modo precoce anche rispetto l’idea della Regione Veneto di fornire a tutti i Comuni veneti delle bandiere della Repubblica Serenissima per i nuovi nati. Credo sia fondamentale partire il prima possibile nel rinsaldare un senso di appartenenza culturale e territoriale veneta. La veronesità dev’essere un valore da tramandare ai nostri figli ed ai nostri nipoti, che con i tempi che cambiano ed i nostri nonni che iniziano a non esserci più diventa difficile da passare di generazione in generazione se non iniziamo a farla diventare cosa dovuta ed istituzionale».

«Le famiglie venete, che sono la colonna portante della nostra comunità ed hanno costruito questo Veneto laborioso e ricco di volontariato, - spiega ancora Laura Bocchi - nascono proprio da queste tradizioni secolari, che è giusto veicolare con la nostra bandiera, simbolo identitario di una Regione orgogliosa delle proprie radici storiche e culturali. Per creare mutuo soccorso sociale, per enfatizzare la partecipazione dei giovani alla vita della comunità, per rinsaldare un sentire comune di appartenenza alla società come "nucleo famiglia comunitario", è opportuno ricordare ai veneti ed ai veronesi di essere tali e parte di un grande territorio ed un grande popolo straordinario, ed è ancor più opportuno istituire nei nuovi veronesi un senso di appartenenza alla comunità veneta che vada oltre le tradizioni ed usanza dei loro paesi di origine integrandoli con la loro nuova terra, che hanno scelto proprio perché hanno reputato potesse dar loro un futuro migliore».

«In questo percorso di riscoperta della veronesità, - conclude dunque la consigliere comunale della Lega - vanno coinvolte le istituzioni scolastiche per poter insegnare nelle aule delle scuole del Comune di Verona non solo la storia classica così come comunemente intesa, ma anche le tradizioni popolari venete e soprattutto veronesi, e ancor di più il nostro dialetto che è una lingua, che ci permette di riconoscerci come società che lavora nel suo insieme sentendosi famiglia. Solo il clima di appartenenza ci farà tramandare e rinsaldare una società che è comunità, per i veneti ed i nuovi veneti».

Mauro Bonato, capogruppo Lega Nord a sua volta spiega: «Sono stato nell’aggregazione veneta per la grafia. Per mesi abbiamo discusso dell’alfabeto veneto e della lingua veneta. Sono convinto che insegnare la lingua veneta a scuola e le tradizioni legate alla nostra regione sia importante per tutti i ragazzi. È un segnale di grande appartenenza. Inoltre vi comunico che in una delle prossime commissioni cultura del Comune di Verona verrà Franco Rocchetta, fondatore della Liga veneta a presentare in anteprima l’alfabeto della lingua veneta. E sarà un orgoglio per la nostra città, ospitare questa presentazione».