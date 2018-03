Casali: "Si blocchi l'aumento dell'Iva". Zardini: "Il PD ci è sempre riuscito"

Oltre alla battaglia per l'autonomia e oltre le polemiche sui doppi incarichi, il consigliere regionale del Centro Destra Veneto Stefano Casali mette al primo posto un impegno urgente per il nuovo Parlamento: cancellare l'aumento dell'Iva al 25% previsto per l'anno prossimo.

Ai parlamentari veronesi, Casali chiede di bloccare l'innalzamento dell'aliquota "ereditato dal precedente governo a guida PD", sostiene il consigliere regionale. Un appello che nasconde dunque un attacco politico al Partito Democratico. E come parlamentare veronese, si sente chiamato in causa dall'appello di Casali anche Diego Zardini, che del PD è un deputato.