Legge di bilancio, Rotta: «Aumentano le tasse, manovra contro il popolo»

Per colpa di una legge di bilancio recapitata in busta chiusa, fatta di tasse, tagli all'essenziale e marchette, dal prossimo anno ci saranno meno pasti caldi, meno posti letto, meno servizi per anziani e disabili, meno assistenza, meno iniziative culturali, meno posti di lavoro. Come si può definire "del popolo" una manovra che fa cassa sui disperati?

La deputata veronese del Partito Democratico Alessia Rotta respinge in toto le misure contenute nel primo bilancio redatto dal governo nazionale gialloverde. Nelle sue parole, la parlamentare esprime tutta la sua contrarietà per il raddoppio dell'Ires per le organizzazioni no profit, un aumento di tasse inserito nella manovra che andrà a colpire il mondo dell'associazionismo e del volontariato. Una scelta su cui il governo ha promesso una marcia indietro, trovando anche il favore del presidente del Veneto Luca Zaia. «Una persona ogni cinque in Veneto fa volontariato e quest'ultimo è parte integrante della nostra società - ha detto Zaia - È giusto smascherare e punire chi fa solo finta di essere volontario, ma di questi furbi nel Veneto credo non ce ne siano. Pertanto ben vengano modifiche alla manovra per tutelare le associazioni che utilizzano soltanto a scopi sociali i loro fondi, facendo in modo che il volontariato puro e reale non sia in alcun modo penalizzato».

Ma non c'è solo l'aumento dell'Ires, che resta nella manovra e che sarà tolto con un provvedimento successivo all'inizio del prossimo anno. Alessia Rotta sottolinea che «Gli italiani, dall'anno prossimo pagheranno più tasse».