Ex Tiberghien, Bertucco attacca: "Nessun confronto con i cittadini"

Un miglioramento per gli attraversamenti pedonali e per la viabilità dei ciclisti, una grande area verde attrezzata, un asilo nido o una residenza per anziani, un hotel, appartamenti, un nuovo punto di aggregazione per la circoscrizione, e 6mila metri quadrati di area commerciale, espandibili a 8mila per la realizzazione di un magazzino. C'è veramente di tutto nel progetto urbanistico di riqualificazione dell'ex Tiberghien e ancora non è definitivo. C'è tempo, infatti, fino al 24 settembre per presentare delle osservazioni e poi il consiglio comunale di Verona dovrà decidere se approvare o meno la scheda inserita nella Variante 23 al Piano degli Interventi.

Il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco e l'urbanista Giuseppe Campagnari hanno però preferito esternare le loro osservazioni pubblicamente.