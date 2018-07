Verona, nuovo stadio a costo zero. Bertucco: "Stop ai facili entusiasmi"

Un nuovo stadio per la città di Verona a costo zero per i cittadini. È quello che vorrebbe realizzare il Comune, che ha dato il via libera alla procedura per verificare se ci siano dei privati che abbiano intenzione di costruire e gestire la struttura, accordandosi con Hellas e Chievo. Si parla di un impianto da 30mila posti, aperto tutti i giorni perché al suo interno ci sarebbero negozi e ristoranti. Il tutto realizzato attraverso un project financing semplificato e nell'alveo della cosiddetta Legge sugli Stadi varata da Roma nel 2017.

Un sogno per gli sportivi veronesi, ma il consigliere comunale del PD Federico Benini e i democratici della terza circoscrizione chiedono di fare attenzione alle cifre, perché l'opera potrebbe non essere davvero a costo zero.

Si fa riferimento ad un nuovo stadio più piccolo di quello odierno, che può contenere 40mila spettatori - riferiscono dal PD - Uno stadio di questa tipologia costa circa 130 milioni, oltre alle spese di demolizione dello stadio attuale. Il che vorrebbe dire che un privato nel giro di pochi anni deve ritornare delle spese. Intanto verrebbe a meno il canone di circa 450mila euro che annualmente il comune riscuote da Chievo ed Hellas per l'utilizzo del Bentegodi, pertanto se la matematica non è un'opinione, non è vero che per il Comune non è un costo, perché verrebbero meno i canoni di affitto dello stesso. Tuttavia ci vorrebbero circa 250 anni affinchè l'impresa costruttrice ritorni dei costi dello stadio, tramite i canoni di affitto. Ecco quindi aperta la strada a negozi, hotel, residenziale e centri commerciali come prevede la nuova legge sugli stadi. Le domande da porre sono: dove verranno create queste nuove strutture dato che nel quartiere stadio non vi è nessuna possibilità di costruire? Non è per caso che si vuole mettere mani sulla verde area della Spianà? Il quartiere stadio ha davvero bisogno di essere massacrato di lottizzazioni solo per avere una struttura sportiva esteticamente più carina, ma più piccola e con importanti costi per il Comune di Verona, per i cittadini e per i residenti dello stadio?

Critico sul nuovo stadio anche il consigliere comunale Michele Bertucco di Verona e Sinistra in Comune.