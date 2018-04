Dopo la Cercola, due nuove battaglie urbanistiche per Michele Bertucco

Vinta la battaglia politica per evitare che sorgesse un centro commerciale alla Cercola, il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco e l'urbanista Giuseppe Campagnari hanno manifestato il loro dissenso per due piani urbanistici attuativi che invece sono stati confermati dalla giunta Sboarina.

È sbalorditivo che la nuova amministrazione abbia fatto salve le proposte edificatorie su San Rocchetto e su Montorio - spiegano Bertucco e Campagnari - Al di là del fatto che le richieste fanno capo a Leardini, il grande accusatore di Giacino, i piani erano già stati bloccati dalla precedente giunta con motivazioni più che condivisibili, pertanto con un po' di coraggio in più Sboarina e soci avrebbero potuto riprendere quel pochissimo di buono che Tosi gli aveva lasciato in eredità e proseguire sulla linea della difesa del territorio.

Le lottizzazioni di San Rocchetto e Montorio sono descritte da due esponenti della sinistra veronese come "pesantissime".