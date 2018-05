Modifiche alla Variante 23, Bertucco: "Il Comune vuole male a Verona Sud"

È quello che si chiede il consigliere comunale di Sinistra e Verona in Comune Michele Bertucco, dopo la revisione della Variante 23 al Piano degli Interventi con cui la giunta guidata dal sindaco Federico Sboarina ha eliminato dalla programmazione urbanistica sei grandi strutture commerciali, ha ridotto la superficie commerciale di altre tre strutture, per un totale di oltre 15mila metri quadrati di nuove edificazioni tolte dalla precedente variante approvata dalla giunta di Flavio Tosi ma mai applicata.

Il sindaco Sboarina e l'assessore Segala si sono ben guardati dal dire che a Verona Sud hanno confermato le previsioni della giunta Tosi per quanto riguarda la scheda norma numero 95 "ex Eva Frigoriferi" - commenta Bertucco - Si tratta di 12mila metri quadrati di commerciale, più 5 mila di turistico-ricettivo, situati proprio a fianco dell'Esselunga, dunque a due passi dalla Fiera. Non c’è proprio pietà per i quartieri di Verona Sud ai quali a lungo termine viene promesso il Central Park allo Scalo, ma a breve termine ricevono soltanto cemento, traffico e smog. È opportuno infatti ricordare che, mentre si chiacchiera del ribaltamento del casello autostradale e si favoleggia di un prossimo avvio dei cantieri del filobus, a Verona Sud sono già partiti Adigeo, Esselunga e Bricocenter, mentre sono attesi i 10mila metri quadri di Tosano a Forte Tomba; i 25mila metri quadri di commerciale alle ex Cartiere; gli 8 mila di Eataly, più altri interventi commerciali per qualche altro migliaio di metri quadrati. Come non bastasse, l'amministrazione ha confermato (pur riducendolo) il commerciale all'ex manifattura Tabacchi per altri 7mila metri quadri.