Bilancio Atv, Bertucco: «Buono, ma minato dal bando sul tpl della Provincia»

«Buoni ma non eccezionali». Così il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ha definito i dati sul bilancio 2018 di Atv. Dati che, secondo il consigliere d'opposizione, confermerebbero la solidità delle basi del sistema di trasporto pubblico locale. «Questo soprattutto grazie alla mossa strategica dell'integrazione - ha commentato Bertucco - Forse uno degli ultimi provvedimenti illuminati della politica veronese».

L'integrazione lodata da Bertucco rischia, però, di essere messa in discussione del nuovo bando per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico, realizzato dalla Provincia di Verona, la quale ha suddiviso la gara in più lotti. «La possibilità di avere tre gestori diversi (uno per le linee urbane, uno per quelle extraurbane e uno per il filobus) rischia di annullare tutti i vantaggi competitivi costruiti in decenni di politiche dell'unificazione - ha spiegato il consigliere Bertucco - È evidente, tra l'altro, che l'unico lotto commercialmente appetibile sarebbe quello delle linee urbane, a cui non a caso è stato aggregato il collegamento con l'aeroporto».

Una richiesta d'aiuto diretta alla politica veronese, finora abbastanza distratta rispetto a questo tema, viene anche dal bilancio Atv 2018, dove alla voce "rischi e incertezze" si ricorda che "Atv ha promosso ricorso avanti al Tar Veneto contro la decisione di indire la gara su due (e poi tre) lotti, ma ancora non è stata fissata la prima udienza".

È stato inoltre calcolato che, se il bando non incontrerà ulteriori intoppi, i lotti verranno assegnati non prima dell'estate 2020 e i vincitori non potranno salire al comando prima dell'estate 2021. La politica veronese ha dunque il tempo necessario per proseguire il lavoro per ricalibrare il bando di gara su un unico lotto.