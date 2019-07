Bilancio record per Amt, Benini: «Si migliorino le condizioni di lavoro»

È da record il bilancio di Amt relativo al 2018. L'utile, nel giro di un anno, è cresciuto del 400%, ma il consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini ha voluto sottolineare che una parte di questo utile è stata generata dalla «riduzione dei costi sul personale».

Amt non ha risolto le criticità segnalate dai lavoratori in merito alla turnistica degli accertatori della sosta e alla sicurezza degli addetti alle operazioni di scassettamento dei parchimetri. Risulta che tali lavoratori girino per la città trasportando somme di denaro di considerevole consistenza senza alcuna protezione e privi, a quanto pare, anche di assicurazione specifica.

Inevasa è anche la nostra richiesta di audire in commissione o in conferenza dei capigruppo la dirigenza di Amt, unitamente alle rappresentanze sindacali dei lavoratori Amt per farci un'idea più precisa della gravità delle vertenze in atto.

Amt convochi l'audizione richiesta e, se necessario, preveda di reinvestire una parte degli utili realizzati nel miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori.

Insomma, Benini denuncia condizioni di lavoro poco sicure per i dipendenti di Amt. Una situazione diversa dalla realtà dei fatti, però, per il presidente dell'azienda partecipata Francesco Barini. Secondo Barini, non ci sarebbero vertenze in corso all'interno di Amt e non è vero che gli scassettatori, ovvero coloro che recuperano il denaro raccolto dai parchimetri, girano per la città con somme considerevoli.