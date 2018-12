Verona, bilancio non approvato entro l'anno. Benini: «Persi dei benefici»

È stato un consiglio comunale molto attivo quello di Verona nel 2018. Lo dimostrano i dati presentati dal presidente Ciro Maschio nei giorni successivi all'ultima assise, che si è riunita lo scorso 20 dicembre. Eppure, il capoluogo non è riuscito a sottoporre al voto dei consiglieri il bilancio entro la fine dell'anno e questo significa che Verona non otterrà quei benefici che spettano ai comuni virtuosi che approvano il bilancio di previsione entro il termine di legge del 31 dicembre.

A segnalarlo è il capogruppo del Partito Democratico di Verona Federico Benini, i consiglieri Elisa La Paglia e Stefano Vallani, e Luigi Ugoli della segreteria cittadina, i quali elencano alcuni benefici che il Comune non godrà come l'esenzione dall'obbligo di comunicare le spese pubblicitarie al Garante delle Telecomunicazioni, la possibilità di sforare i limiti delle spese per le missioni o l'acquisto e il noleggio di autovetture. Non dei grandi incentivi, ma tra gli altri ce n'è uno che viene messo in evidenza: «Le possibilità date sulla gestione, la manutenzione e l'acquisto di immobili», scrive il capogruppo del PD. Possibilità che avrebbero fatto comodo a Verona «visto che anche nell'ultima variazione di bilancio si è discusso molto degli spazi per le circoscrizioni», prosegue Federico Benini.