Palazzi Agec del Saval, Benini (PD): «I lavori procedono a rilento»

Sono passati ormai quattro mesi e mezzo e gli unici "cappotti" che i condomini Agec-Ater di via Maddalena e via Dandolo hanno visto sono quelli che indossavano Sboarina, Zanotto, Fontana e Zavarise lo scorso gennaio, quando sono venuti ad annunciare l'avvio degli interventi di riqualificazione energetica dei palazzoni del Saval.

Federico Benini, consigliere comunale del Partito Democratico, lamenta ritardi nei lavori di adeguamento strutturale nelle 242 abitazioni di via Dandolo, via Maddalena e via Faliero. Lavori per un milione e 700mila euro che erano stati annunciati nel gennaio scorso, che sono partiti a febbraio e che sono ancora in corso. Lo scopo è quello di migliorare l'efficenza energetica degli edifici soprattutto attraverso i "cappotti termici", ovvero quelle coperture che migliorano la temperatura interna della case, rendendole meno fredde d'inverno e meno calde d'estate.

Occorre dare atto che nel frattempo gli infissi sono stati quasi tutti sostituiti - evidenzia Benini - Ma da mesi è montata l'impalcatura per fare la copertura degli edifici e ancora non se si è visto nessun operaio al lavoro. Ad ogni modo chiedo all’amministrazione di accelerare i tempi della riqualificazione.

E a chiederlo non solamente il consigliere comunale del PD, ma anche i residenti che sono pronti anche ad una protesta pubblica.