Filobus, Benini: «Un capolinea toglierà gli alberi in via Fra Giocondo»

Partiti i cantieri per la realizzazione del filobus e non c'è stata nessuna bella sorpresa per i cittadini veronesi. I disagi annunciati si sono puntualmente verificati e pare che l'unica soluzione sia quella di portare pazienza. Anche i cantieri a Verona Sud hanno complicato la viabilità in una zona della città dove il traffico è un problema quotidiano, ma anche nel quartiere Stadio sono state preannunciate spiacevoli novità. Il consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini ha riportato quanto emerso in un'assemblea pubblica: «Per far spazio al nuovo capolinea del filobus, verranno eliminati gli alberi della lunga aiuola verde che fa da spartitraffico tra le due corsie di via Fra Giocondo. La decisione è presa e ai cittadini viene chiesto soltanto di prenderne atto».

Nessuna consultazione preventiva e nessuna possibilità di rivedere il progetto, sebbene il quartiere soffra la mancanza di verde - lamenta Benini - Ciò a dimostrazione dell'improvvisazione e del dilettantismo con cui Amt e l'amministrazione comunale stanno conducendo i lavori. Stanno mettendo sottosopra la città, creando disagi non preventivati ai cittadini, senza neanche sapere se riusciranno a mettere in esercizio il filobus, dal momento che mancano ancora i prescritti parcheggi scambiatori.

Non usa la parola "improvvisazione", ma anche il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco attacca l'amministrazione comunale sul filobus. Il tasto su cui batte è sempre lo stesso: l'aver dato il via ai lavori prima della conclusione della fase di progettazione.