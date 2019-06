Mancate celebrazioni per Emma Foà, «Dal Comune risposte imbarazzanti»

L'assessore all'istruzione del Comune di Verona Stefano Bertacco ha risposto all'interrogazione del capogruppo comunale del Partito Democratico Federico Benini sulle mancate celebrazioni per Emma Foà, insegnante veronese perseguitata dai fascisti in quanto ebrea e morta per mano nazista nel campo di concentramento di Auschwitz. Una risposta, quella di Bertacco che Benini definisce «imbarazzante per reticenza ed evasività».

Dal 1988 al 2017, Emma Foà è stata sempre ricordata con una piccola cerimonia nella scuola a lei intitolata in vicolo San Bernardino. L'organizzazione dell'evento veniva annualmente discussa all'interno delle riunioni del Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Democratiche. Ma con l'amministrazione Sboarina questa tradizione si è interrotta.