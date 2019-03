Battaglia sulle partecipate: Agsm e Acque Veronesi nel mirino delle opposizioni

È l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, a lanciare nuove ombre sulla gestione dell'azienda partecipata da parte del presidente.

Agsm nel 2018 - ha proseguito Tosi - ha dato incarichi diretti fiduciari, dunque senza gara, per circa 1.300.000 euro. Incarichi in alcuni casi ripetitivi e per i quali dovrebbe chiarire il criterio adottato: infatti per oltre la metà del loro valore - più di 600 mila euro - sono stati assegnati a meno di dieci professionisti: e a Verona di avvocati ce ne sono oltre 2500... Questa sarebbe la trasparenza tanto invocata dal Croce?

L'aggravante è il contesto in cui Croce ha operato. La sua gestione del gruppo Agsm è pessima e con risultati, anche economici, negativi. Da un anno e mezzo non è stata presa una decisione strategica che sia una, Agsm da questo punto di vista è ferma ai tempi del DG Cigolini. Sulla fusione con Aim siamo fermi da quasi due anni e vedrete che succederà come con il nostro progetto Mox al cortile di Giulietta, tenuto fermo per quasi due anni da Sboarina e poi rispolverato (a condizioni peggiorative tra l'altro). Così sarà per la fusione con Aim, la vareranno secondo la strategia e gli accordi adottati dalla mia amministrazione perché non si possono modificare, ma intanto si saranno persi due anni. Nel frattempo, notizia di questa settimana, le bollette per gli utenti condominiali con il teleriscaldamento sono volate alle stelle.

Parallelamente c'è la gestione delle controllate. Serit è l'unica a far utili ma ora è appesantita da ben due direttori generali a libro paga che si pestano i piedi l’un l’altro, una cosa mai vista. E poi c'è Amia che a due milioni di perdite e sarà da capire come copriranno il buco, dato che la raccolta dei rifiuti è un servizio a tariffa che si deve auto-sostenere ed è quindi ai limiti del lecito portare dentro quel capitolo soldi da fuori. Aumenteranno la tassa rifiuti? Ma su Amia c'è di fondo una strategia masochistica, vogliono vendere il 40 per cento ai privati nel momento storico in cui l'azienda, causa il debito ingente, vale meno. Dunque svendono Amia e privatizzano un servizio pubblico strategico.