Test antidroga nelle scuole, Patrizia Bartelle: «Ennesima boutade»

«Ennesima boutade». Così la consigliera regionale Patrizia Bartelle definisce la proposta dell'assessore della Regione Veneto Elena Donazzan di effettuare test antidroga sistematici nelle scuole.

La consigliera del gruppo misto (ex 5 Stelle, da poco entrata nel partito Italia in Comune), per criticare l'idea della Donazzan cita l'articolo 13 della Costituzione, secondo cui «la libertà personale è inviolabile» e solo l'autorità giudiziaria restringere questa libertà nei casi e nei modi previsti dalle leggi. E l'ispezione ricade in queste forme di restrizione.