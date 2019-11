Tav a Verona, rischio residenti tappati in casa dalle barriere anti-rumore

L'amministrazione dovrà portare in consiglio comunale, presumibilmente entro il mese di dicembre 2019, il parere sul nodo Tav di Verona, ingresso Est. E i cittadini di Porto San Pancrazio temono per l'impatto che l'opera potrebbe avere sulle proprie case.

Il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ha raccolto i malumori di alcuni residenti di via Galilei a Verona. In particolare quelli tra i civici 53 e 57 potrebbero finire tappati in casa a causa dell'altezza delle barriere anti-rumore e «con la prospettiva di vedersi persino revocare l'agibilità dell'appartamento», sostiene Bertucco.

Il consigliere comunale riporta le osservazioni della direzione Ambiente, secondo cui: «Il progetto prevede dei tratti di barriere ininterrotte da ambo i lati con altezza variabile tra 4 e 10 metri dalla quota del piano ferroviario, in alcuni tratti inoltre, data la vicinanza della nuova linea con le abitazioni (ad esempio in Via G. Galilei), le barriere proposte potrebbero verosimilmente determinare l'inagibilità di alcuni locali posti ai piani inferiori degli edifici prospicienti alle barriere stesse, in termini di standard minimi di aero-illuminazione. Qualora l’alternativa all’abbassamento della quota del tracciato non risultasse fattibile potrebbe essere anche valutata l’ipotesi della realizzazione di "ecotunnel" nelle zone densamente abitate. Qualunque sia la soluzione adottata dovrà essere effettuato il collaudo dell’opera sotto il profilo acustico».