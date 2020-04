Bar aperti e all'aperto sui Bastioni, la proposta a Verona. E perché non pure i cinema drive-in?

«Bastioni per temporary bar all’aperto», inizia così un post Facebook di recente pubblicazione sulla pagina della consigliera comunale Pd a Verona Elisa La Paglia. L'idea è accattivante, e a nostro avviso degna di considerazione. La consigliera motiva così la scelta di parlarne a mezzo social: «Oramai il dibattito è più qui che nelle commissioni preposte. Quindi posto qui questa proposta. Unica regola del dibattito: educazione e rispetto delle idee altrui». Al dibattito nel merito noi lasciamo che siano eventualmente altri consiglieri a partecipare, per quel che ci riguarda ci limitiamo a dare spazio e visibilità a questa proposta che, ovviamente, riguarda non l'immediato ma il futuro, quanto prossimo è di certo difficile dirlo.

Sta di fatto che, in una situazione emergenziale, idee innovative per Verona dovranno saltar fuori e quella di animare i meravigliosi bastioni potrebbe esserlo, innovativa, per quanto magari non inedita. A precisarlo ci ha pensato la stessa consigliera La Paglia che, sempre nel suo post spiega: «Non è un’idea nuova, proposta anche quando si alzavano le polemiche per i locali definiti "fracassoni", ma il turismo e il richiamo del centro storico e svariati altri problemi lo rendevano poco praticabile. L’associazione Agile l’aveva proposto all’ex zoo, altre osterie sui Bastioni di San Bernardino, trovando ovviamente il modo di rispettare i preziosi luoghi citati. Ma oggi, - prosegue la consigliera dem Elisa La Paglia - ai tempi del coronavirus, per poter mettere molti tavolini alla distanza di sicurezza e suonare dal vivo rendendo il tutto economicamente sostenibile potrebbe essere una soluzione. Così, pur in sicurezza anche molte persone potrebbero stare nello stesso posto, condividere un aperitivo e una serata, uno spettacolo e perché no una proiezione».

Il post della consigliera comunale Pd Elisa La Paglia

La proposta resta a nostro avviso decisamente degna di trovare ascolto, per i dettagli servirebbe certo aspettare e comunque l'impegno e il contributo di tutti, ma altamente condivisibile è se non altro lo "spirito" del post firmato dalla consigliera dem Elisa La Paglia: «Sarà strano comunque avere guanti e mascherina, forse ci porteremo anche la nostra cannuccia, ma come ripeto spesso dobbiamo essere prudenti, non soli e nemmeno tristi». Ecco, cogliendo al balzo quest'invito a scongiurare la tristezza pur in un periodo certo non facile, poiché in una città amante del cinema come quella di Verona sono sicuramente in tanti i cinefili rimasti orfani delle serate in sala, la proposta che ci permettiamo di aggiungere a quella di cui sopra è di riportare in auge i cinema "drive-in". Prim'ancora che il canonico "cinema all'aperto" estivo, il quale prevederebbe comunque di sedersi l'uno a fianco dell'altro, per quanto all'aperto e distanziati, si potrebbe infatti pensare di riattualizzare le proiezioni cinematografiche con gli spettatori rispettivamente dentro le loro automobili. Un cineforum all'aperto come quello di Operaforte che per molte serate ha sempre accompagnato i veronesi durante l'estate, ci pare potrebbe, ad esempio, essere trasformato in cineforum "drive-in", in virtù proprio della location e degli ampi spazi presenti nell'area. È un'idea, di certo non nuova, ma forse ugualmente innovativa.