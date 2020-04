Bandiera dell'Rsi issata vicino al Bentegodi, arriva la Polizia e la toglie

Issata nella notte tra ieri e oggi, 24 e 25 aprile, da ignoti che probabilmente non condividono i valori della Festa della Liberazione, pur godendone i frutti, è stata tolta questa mattina dagli agenti della polizia di Verona. In un pennone del quartiere Stadio di Verona, proprio vicino al Bentegodi, ha sventolato per un po' la bandiera della Repubblica Sociale Italiana (Rsi), nota anche come Repubblica di Salò, lo staterello fantoccio nato nel Nord e Centro Italia dopo l'armistizio del 1943 e durato fino al 1945, fino alla liberazione dal nazi-fascismo che oggi si festeggia in tutta Italia.

La bandiera dell'Rsi allo Stadio è stata vista dal consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini che, insieme e da tutto il gruppo PD della terza circoscrizione, ha condannato l'episodio ed ha criticato alcune parole usate oggi dal sindaco di Verona Federico Sboarina. «Dichiarazioni tese a sminuire i morti e la ricorrenza del 25 aprile - scrive Benini - È la Verona di Sboarina: ideologica, inconcludente, incapace».

Ma Benini e il Pd della terza circoscrizione, con l'occasione, criticano anche la ripresa dei lavori per la realizzazione del filobus. Lavori ripartiti anche nel quartiere Stadio, un quartiere che «da mesi è paralizzato da una viabilità stritolata dai cantieri che per mesi sono rimasti vuoti e inerti - prosegue Benini - Su viale Palladio essi si mangiano una corsia per senso di marcia, causando chilometriche code. Sindaco e Amt dovrebbero dire come intendono giustificare i ritardi incolmabili che aveva accumulato già prima dell'emergenza coronavirus, ritardi che hanno già fatto saltare il cronoprogramma concordato con lo Stato e che non fanno arrivare i soldi del finanziamento pubblico a Verona».

Il Partito Democratico presenterà un'interrogazione comunale per sapere chi ha permesso di issare la bandiera dell'Rsi sul Bentegodi.