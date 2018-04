Avanzo di bilancio del Comune di Verona, come lo spenderebbe il PD

Dal completamento delle reti ciclabili di quartiere, in particolare in Valpantena e alle Golosine, al recupero di manufatti storici lasciati in abbandono come la Ceolara, Porta Catena-Porta Fura e la Casa Colonica del Saval. Dalla risoluzione dei colli di bottiglia e punti neri della viabilità cittadina e infraquartierale (in via Montovana, via Albere, via Preare, via Bianchini in Borgo Venezia) alla necessità di sistemare e adeguare aree verdi, strade, scuole, palestre, centri d’incontro e biblioteche rionali. E non si esauriscono qui i suggerimenti avanzati dal Partito Democratico di Verona su come spendere i circa 20 milioni dei euro emersi dal rendiconto comunale 2017.

Non lo chiamiamo tesoretto perché non è qualcosa spuntato dal nulla - hanno dichiarato gli esponenti di PD locale - Si tratta di tasse dei cittadini accumulate nell'ambito di un abnorme avanzo di amministrazione, che ora i tecnici comunali ci dicono essere possibile smobilitare almeno in parte per restituire alla città opere e servizi. L'occasione va colta e le scelte devono essere condivise e rispondenti ai bisogni dei quartieri e dei cittadini.

Sul questo tema, il PD aveva chiesto che la somma fosse spesa in favore delle circoscrizioni. Entrando più nello specifico, i democratici ricordano la necessità di alcuni interventi di recupero per la Ceolara, la Casa Colonica del Saval, Porta Catena, Porta Fura e Porta Vescovo. Su viabilità e mobilità, il PD chiede delle rotonde tra via Mantovana e via Albere; tra via Albere e via dela Spianà e tra via Galvani e Corso Milano. Servirebbero poi spartitraffico, marciapiedi, collegamenti ciclabili, rotonde per le inversioni di marcia e fermate del bus in sicurezza per via Preare. Altre urgenze, poi, sono il completamento delle reti ciclabili e l'incremento verde pubblico a Verona Sud. Lunghissima, infine, sarebbe la lista di scuole, palestre, e biblioteche comunali che attendono di essere riqualificate, rimodernate o realizzate

E per sintetizzare le loro richieste, i rappresentanti del PD le hanno inserite in un elenco suddiviso in circoscrizioni: