Avanzi di amministrazione, si possono spendere. 36 milioni per Verona

Per merito dell'emendamento al decreto Milleproroghe che ha liberato risorse pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, i sindaci avranno a disposizione soldi per rilanciare gli investimenti anche nelle aree periferiche.

Ad annunciarlo sono stati i parlamentari veneti del Movimento 5 Stelle, dopo la circolare del Ministero dell'economia (Mef) che in sostanza ha autorizzato i comuni a spendere i cosidetti "avanzi di amministrazione". Una decisione presa di comune accordo dalle due forze politiche che formano l'attuale governo, il M5S e la Lega. "Passiamo dalle parole ai fatti - hanno aggiunto i parlamentari veneti della Lega - Siamo riusciti a sbloccare gli investimenti dei comuni virtuosi. Stop quindi alla mannaia del prelievo forzoso per raggiungere i vincoli di bilancio".

"Una carnevalata", l'ha definita il deputato veronese del Partito Democratico Diego Zardini. Zardini ha precisato che "lo sblocco degli avanzi è dovuto a due pronunce della Corte Costituzionale, che segnano il principio che gli avanzi di amministrazione restano nella disponibilità degli enti". In pratica, per il deputato democratico, Lega e M5S si prendono meriti non loro. "La circolare del Mef non nasce certo dal lavoro né dall'esperienza dei parlamentari leghisti, dei quali non è registrato alcun atto parlamentare a riguardo", ha aggiunto Zardini.

Meriti o non meriti, il fatto però rimane. Anche il Comune di Verona risulta tra quelli che potranno spendere entro la fine del 2018 il suo avanzo di amministrazione. Un avanzo calcolato in 36 milioni di euro che rischiano però non essere spesi perché questa novità è giunta ora, quando mancano pochi mesi alla fine dell'anno. Potrebbe dunque non esserci abbastanza tempo per mettere a bilancio questi investimenti.