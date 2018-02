Autonomia Veneto, mercoledì la firma. Luca Zaia: "Saremo un Paese meno sfigato"

«Sta accadendo qualcosa di unico, mercoledì andremo a Roma a firmare per l'autonomia». È quanto ha ricordato il governatore veneto Luca Zaia, nelle sue parole riportate dall'Ansa, aprendo questo pomeriggio la manifestazione della Lega in piazza Duomo a Milano.

Secondo Zaia che nella mattinata aveva presenziato anche a Verona per Progetto Fuoco in Fiera, «è un'occasione per essere padroni a casa nostra» e l'appuntamento di mercoledì viene indicato quale «prima tappa» del percorso che dovrebbe portare la regione Veneto all'autonomia: «Ci aspettiamo di continuare questo percorso - ha dichiarato Zaia - per cercare di essere un paese sempre meno sfigato».

Sempre in materia di autonomia del Veneto, nella giornata di ieri dopo che il presidente della Lombardia Roberto Maroni aveva annunciato che mercoledì a Palazzo Chigi firmerà il "patto per l'autonomia", anche Luca Zaia a sua volta aveva detto: «Stiamo affinando la bozza con ulteriori aggiustamenti e se ci confermano la convocazione di mercoledì noi ci siamo».