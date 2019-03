Autonomia, Zaia: «Nessuno "Spacca Italia", è un percorso di virtuosità»

Una «partita irrinunciabile» che in questo momento «è in buone mani, quelle di Matteo Salvini che insieme al premier Conte e al vicepremier Di Maio troverà la quadra su questo tema». Il tema è quello dell'autonomia e a parlarne è stato oggi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Zaia è consapevole che quella dell'autonomia è una «grande riforma» e dunque ha bisogno di tempo, ma è altrettanto convinto che il 2019 sarà l'anno dell'autonomia del Veneto, regione che l'ha chiesta insieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna.

Il presidente del Veneto comprende le perplessità di chi teme che concedendo maggiore autonomia alle Regioni si creino maggiori disparità tra i diversi territori italiani. «Ma se si legge il progetto che abbiamo proposto si capisce che non è così - ha detto Zaia - Stiamo parlando di un progetto previsto dalla Costituzione. Questo non è lo "Spacca Italia" e non è la "secessione dei ricchi", ma è la visione di modernità di un Paese».