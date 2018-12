Di Maio e Salvini confermano: «Autonomia del Veneto a dicembre»

«Stiamo lavorando con i ministri competenti per dare l'autonomia sulle materie richieste prima possibile. Nei vari consigli dei ministri di dicembre occorre affrontare questo tema». Il vicepremier Luigi Di Maio in visita a Spresiano ha confermato quanto dichiarato dall'altro vicepremier, Matteo Salvini, qualche giorno fa: dicembre sarà il mese in cui il governo prenderà la sua decisione sull'autonomia chiesta dai veneti nell'ottobre dell'anno scorso.

«I veneti avranno l'autonomia in tempi certi», ha assicurato Di Maio. Parole che sono musica per le orecchie del presidente della Regione Luca Zaia.