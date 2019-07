Lega e 5 Stelle, stallo sull'autonomia. Zaia: «Cittadini presi in giro»

Siamo davanti a una farsa, un'autentica farsa. Sono stanco di vedere come alcuni vogliono portare l'autonomia verso l'agonia. Sappiano però che, finchè ci sarò io, l'autonomia non sarà morta né, tanto meno, le istanze dei veneti.

Non poteva che essere duramente negativo il commento del presidente del Veneto Luca Zaia per l'esito del vertice che si è tenuto a Roma per l'autonomia. Esito che in realtà non c'è stato perché lo stallo tra Movimento 5 Stelle e Lega tiene ancora in sospeso la richiesta di maggiore autonomia formulata da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Ed anche su questo tema, Lega e M5S si accusano a vicenda: i leghisti dicono che i 5 Stelle non mantengono gli impegni presi, mentre i 5 Stelle rimproverano ai leghisti di voler proporre un'autonomia inaccettabile, che avvantaggia le regioni del Nord a discapito di quelle del Sud.