Autonomia, Salemi: «L'orologio veneto è fermo al 22 ottobre del 2017»

Visto il periodo si può dire che anche in Consiglio dei Ministri l'autonomia va in slitta. La decisione finale sul tema dell'autonomia è stata ancora una volta 'slittata' a data futura. Lega e 5 stelle, nuovamente divise su questo tema, hanno rinviato a metà febbraio un tema che da oltre un anno viene continuamente annunciato e rimandato. Non so se provare tenerezza o rabbia nei confronti del Presidente Zaia: perché o devo crederlo ingenuo come un bimbo che si autoconvince che Babbo Natale esiste, oppure devo pensare che stia tenendo in piedi un palco consapevole che di farsa si tratta. Come si fa a festeggiare quando a distanza di un anno dal referendum veneto sull'Autonomia siamo ancora allo start: niente certezze, niente contenuti dell'intesa, niente dati, solo indirizzi generici e ancora rinvii, questa volta a San Valentino.