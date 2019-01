«Cari cittadini del Sud...». Letterina sull'autonomia del presidente Zaia

Cari cittadini del Sud...

Letterina del presidente della Regione Veneto Luca Zaia sull'autonomia. I destinatari sono i cittadini e non le istituzioni del Sud Italia. Non una lettera ad un suo collega presidente di Regione e non una lettera ai consigli regionali, alle province o ai comuni. Zaia s'indirizza solo ai cittadini, a coloro che vivono nel Meridione e che seguono, come tutti gli altri cittadini, il dibattito sulla maggiore autonomia che Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna hanno chiesto allo Stato.

«Rimango allibito da quanto sta accadendo», scrive Zaia, accennando a coloro che osteggiano il percorso verso una maggiore autonomia intrapreso da tre regioni del Nord.

«L'eroica gente del nostro Sud è una foresta che cresce, quotidianamente, ma che non ha mai avuto diritto di parola - scrive Zaia in questa lettera condivisa su Facebook - C'è sempre qualcuno che, in continuazione, sigilla il coperchio sopra questa pentola in positiva ebollizione e, con inquietante puntualità, indica la strada sbagliata da percorrere».

Per Zaia, Nord e Sud hanno avuto un punto di partenza comune dopo la Seconda Guerra Mondiale, «ma resta innegabile che in questi decenni si sia venuta producendo una divaricazione profonda - sostiene Zaia - Alcuni territori, quelli del Nord, sono economicamente decollati; quelli del Sud, non si sono, invece, mai affrancati, come sarebbe stato giusto e legittimo attendersi, visto il loro potenziale umano e ambientale».