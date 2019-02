Arsenale e sentenza del Consiglio di Stato, Tosi: «Sboarina blocca la città»

Il Consiglio di Stato non ha detto che l'amministrazione Sboarina ha fatto bene ha bloccare il project financing dell'Arsenale. Ha semplicemente decretato che l'amministrazione poteva farlo.

L'ex sindaco di Verona Flavio Tosi vuole togliere i connotati politici espressi dall'attuale primo cittadino Federico Sboarina sulla sentenza che ha respinto il ricorso di Italiana Costruzioni, la ditta privata che si sarebbe occupata della riqualificazione dell'Arsenale attraverso il project financing approvato durante l'amministrazione Tosi. Della sentenza, l'ex sindaco legge solo il dato tecnico, e cioè la riconosciuta legittimità della scelta politica fatta da Sboarina. «La scelta di bloccare i lavori all'Arsenale, dopo aver bloccato il filobus e il traforo - ha specificato Tosi - Hanno fermato la città, perché in questo mandato rifaranno solo i tetti dell'Arsenale a spese dei cittadini, mentre con il project financing avrebbe pagato il privato. In questo mandato non si completerà il filobus e non partiranno neanche i lavori del traforo. Così la città è paralizzata».

Mentre il Partito Democratico di Verona è contento di una sentenza del Consiglio di Stato «che toglie finalmente la spada di Damocle di un ricorso ingombrante e invasivo», ma definisce «vaghi e fumosi» gli annunci sulla riqualificazione di chi governa la città.