Bassi incalza sull'ospedale di Malcesine: "Si passi dalle parole ai fatti"

“Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione un milione di volte…” cantava Eros Ramazzotti​. Miglior canzone non ci poteva essere per riprendere il tema dell'annosa questione dell’ospedale di Malcesine , tirata di nuovo in ballo sulla stampa di oggi dalla collega Cristina Guarda. Mi rallegro del suo interessamento e della sua azione, ma purtroppo temo non basterà un misero ordine del giorno approvato per sbloccare l'assurda situazione di limbo in cui è piombato il presidio sanitario dopo la sua riconversione.

Con qusta nota il Consigliere regionale Andrea Bassi​ di Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà, interviene sulla questione relativa alla sanità veneta, con riferimento particolare per la struttura lacustre.

Ancora una volta, con grande entusiasmo, vengono date speranze - commenta - e rinnovate annose promesse ai cittadini, senza fatti concreti, forse per nascondere o arginare il crescente malcontento dei residenti in quelle zone che si sono visti togliere servizi in cambio, al momento, di poco nulla. E, nel frattempo, i potenziali pazienti che avrebbero potuto essere attratti dai servizi che avrebbero dovuto essere attivati in questa struttura, con riferimento per esempio ai servizi di riabilitazione, si rivolgono sempre più spesso ad altre strutture e, molto spesso, a strutture trentine come quella di Arco, aumentando la mobilità passiva extra-regionale che grava poi sui bilanci del Veneto. Si smetta quindi con i proclami: se bastasse un ordine del giorno per tutelare un ospedale, avremmo già risolto molti problemi negli anni scorsi. Però non posso esimermi dall'osservare che a forza di chiudere ospedali per riconvertiti in qualcos'altro, che poi puntualmente non viene attuato o viene attuato solo parzialmente e in grande ritardo, l'area del Baldo-Garda dove risiedono centinaia di migliaia di cittadini e nella quale confluiscono ogni anno 12-13 milioni di turisti sta diventando un vero e proprio 'deserto' sanitario.

Le riconversioni di Malcesine e Caprino sono state attuate solo in parte e quasi esclusivamente per quanto riguarda la soppressione di servizi. Bussolengo, temo, farà la stessa fine. Si passi una volta per tutte dalle parole ai fatti - conclude Bassi - i cittadini sono stanchi di aspettare che qualcuno onori le promesse fatte ormai anni orsono.