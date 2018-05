Elezioni, il Popolo della Famiglia a Villafranca candida Ennio Chiaramonte

Anche il Popolo della Famiglia corre per le elezioni amministrative di Villafranca, in programma il prossimo 10 giugno. E lo fa con il proprio candidato sindaco: Ennio Chiaramonte.

Chiaramonte ha 51 anni, è sposato e ha quattro figli, ed è un medico di famiglia. Sarà lui a guidare la lista del Popolo della Famiglia, formata da aspiranti consiglieri comunali provenienti dal mondo del volontariato, delle parrocchie e dell'associazionismo. "Con Ennio Chiaramonte, che unisce professionalità e spessore umano, e con il nostro progetto proporremo ai cittadini una vera alternativa di valore e di qualità, fondata sui principi della vita, della persona e della famiglia, con proposte di azioni concrete per il bene delle nostre famiglie", ha dichiarato Francesco Giacopuzzi, coordinatore del circolo Popolo della Famiglia di Villafranca.

Sono orgoglioso di poter rappresentare un movimento nazionale che si fonda su principi che condivido e che vivo sia nell'esperienza professionale che nella vita familiare - ha aggiunto il candidato sindaco Ennio Chiaramonte - Con il mio impegno e con la squadra che abbiamo costituito presenteremo un progetto per la città che stimoli tutte le risorse di cui Villafranca già dispone, ma che spesso in passato sono state trascurate. Un progetto che rimetta al centro la famiglia come sintesi di tutte le azioni amministrative: dall'economia al sociale, dal lavoro alla cultura, dai giovani agli anziani, dall'urbanistica al commercio.