Amia, a settembre la decisione se trasformarla in una società in house

Subito dopo le vacanze estive, il consiglio comunale di Verona dovrà prendere subito una decisione importante. È stata, infatti, calendarizzata per la prima seduta dell'assise di settembre la mozione del consigliere comunale di Verona Pulita Mauro Bonato con cui si chiede di trasformare Amia in una società in house e cioè gestita direttamente dal Comune di Verona. Una mozione che vede come secondo firmatario il consigliere Massimo Paci di Verona Domani.

«L'atto ribadisce la ferma convinzione dell'assoluta necessità di procedere con l’affidamento in house del servizio di rifiuti, salvaguardando così un patrimonio in termini di efficienza ed operatività di tutti i veronesi che non può essere lasciato ad incognite o a percorsi amministrativi poco chiari, a fantomatiche ed incerte gare che potrebbero metterne a rischio efficienza e posti di lavoro - ha commentato il consigliere Marco Zandomeneghi, anche lui di Verona Domani - Siamo certi che in consiglio comunale a settembre di fronte ad un argomento così importante e decisivo per la storia, l'economia, l'aspetto ambientale e occupazionale della città di Verona, prevarranno buon senso e non campanilismi politici».

Di tutt'altro avviso è invece il movimento civico veronese Traguardi, rappresentato in consiglio comunale dal consigliere di Verona Civica Tommaso Ferrari.