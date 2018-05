Acque Veronesi allargherà il cda. Polemiche tra tosiani e Verona Pulita

Venerdì scorso, 27 aprile, Acque Veronesi ha approvato all'unanimità il bilancio del 2017. Un'ultima approvazione prima del cambiamento che avverrà in questo mese di maggio. È infatti terminato il mandato dell'attuale consiglio di amministrazione presieduto da Niko Cordioli e l'assemblea dei soci ha ora il compito di rinnovarlo. Con una novità: il prossimo cda non sarà più composto da tre consiglieri, ma sarà allargato a cinque. E proprio questa novità è stata oggetto di un attacco politico di Patrizia Bisinella nei confronti del presidente di Agsm Michele Croce.

Agsm è socio di Acque Veronesi e Michele Croce aveva predicato risparmi e razionalizzazioni nei consigli di amministrazione delle aziende partecipate, non solo da presidente di Agsm, ma anche prima, attraverso la sua lista civica Verona Pulita. Bisinella ha accusato Croce di non essere coerente: prima diceva di voler ridurre i costi dei cda e adesso non si è opposto all'allargamento del cda di Acque Veronesi.

A Bisinella ha replicato Gianmarco Padovani, capogruppo in consiglio comunale di Verona Pulita.