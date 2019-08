PD: «Il mercato di Madonna di Campagna si allaga quando piove»

È giovedì il giorno del mercato rionale di Madonna di Campagna, a Verona. Un mercato, purtroppo, limitato dal maltempo, perché in caso di pioggia l'acqua ristagna e ciò crea difficoltà agli ambulanti ed anche a chi vuole accedere al centro sportivo De Stefani.

«Un problema che il Comune di Verona conosce da tempo», ha lamentato il consigliere di circoscrizione del Partito Democratico Carlo Pozzerle. Un problema che si è riproposto anche giovedì scorso, 8 agosto, quando un terzo dell'area del mercato è rimasta occupata da un laghetto formatosi in seguito al temporale del giorno precedente. «Se ci fossero le elezioni, si sarebbero visti politici e tecnici al lavoro», hanno commentato i cittadini.

Il problema, effettivamente, è noto in Comune ed è stato affrontato per mesi in circoscrizione. «Servono, però, autorizzazioni superiori, per cui il tutto diventa incomprensibilmente dilatato nel tempo - è stato il commento del consigliere Pozzerle - E nel frattempo, il problema rimane».