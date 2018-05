Unilever e Glaxo, due interrogazioni dell'On. Alessia Rotta: "Si intervenga in tempi rapidi"

«Oggi ho depositato due interrogazioni al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per conoscere i loro orientamenti e sapere come intendano intervenire rispetto a due crisi industriali e occupazionali che hanno coinvolto il nostro territorio». Lo annuncia la deputata del Partito democratico Alessia Rotta, in riferimento ai 42 esuberi previsti da Unilever per ottimizzare i costi e alla possibile vendita della Glaxo Manifacturing che, nei prossimi mesi, potrebbe condurre a gravi ricadute sui livelli occupazionali.

«In entrambi i casi, - ha quindi aggiunto la parlamentare veronese - è del tutto evidente come la necessità delle multinazionali di fare profitto stia penalizzando esclusivamente i lavoratori e le loro famiglie, colpendo al cuore il nostro tessuto produttivo. Mi auguro che il balletto per la formazione del nuovo governo termini rapidamente perché serve un esecutivo nel pieno delle sue funzioni che affronti, come fatto con forza e capacità da quello precedente, le crisi in corso, garantendo il massimo sforzo per tutelare i lavoratori coinvolti. Ricordo, infatti, - conclude l'On. Alessia Rotta - che tra il 2014 e il 2017 con i nostri governi sono stati conclusi 175 tavoli e 1250 accordi e i lavoratori salvaguardati sono stati circa 300 mila».