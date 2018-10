Il consigliere veronese Zelger contro gli omosessuali: "I gay sono una sciagura"

Nuove dichiarazioni che faranno certamente discutere, questa volta rilasciate a la Zanzara, su Radio 24, da parte del consigliere comunale della Lega a Verona Alberto Zelger, già salito alla ribalta nazionale in quanto promotore della mozione anti-abortista approvata il 4 ottobre a Palazzo Barbieri.

«I gay sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie. - ha dichiarato Zelger durante l'intervista su Radio 24 - Provate a mettere in una città una popolazione di omosessuali. Dopo cent’anni è estinta. I rapporti omosessuali – ha aggiunto Zelger – dipendono molto dalla psicologia della persona, lo dicono esperti americani. Una cosa vera e dimostrata in America, ad Atlanta, è che oggi la diffusione dell’Aids avviene al 70% tra uomini che fanno sesso con altri uomini. Il sesso omosex fa male alla salute, fa venire malattie di tutti i tipi».

La replica del Pd: "Teorie incivili sui gay"

«Il consigliere Zelger, non contento di aver portato Verona alla cronaca per la sua infelice mozione che riporta le donne a tempi bui, oggi decide di esternare le sue teorie incivili sui gay». Lo ha dichiarato la deputata veronese Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico.

«Per l’esponente leghista i gay "sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie", sono generati da "traumi infantili" e i loro rapporti fanno male alla salute. Parole che sono inaccettabili nella bocca di chiunque, ma - sottolinea la deputata Dem - suonano ancor più stolte se a pronunciarle è un componente delle istituzioni che dovrebbe rappresentare le cittadine e i cittadini. La Lega in soli due giorni ha scoperto le carte e con Alberto Zelger, estensore della mozione antiabortista, ha mostrato il suo volto misogino e omofobo».