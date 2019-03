Agsm, sindacati preoccupati. PD e Bertucco contro l'amministrazione Sboarina

Sono notizie preoccupanti quelle diffuse in merito alla situazione Agsm. Le annunciate dimissioni del CdA, e quindi la cacciata di Croce, mettono in evidenza una seria difficoltà che deve essere affrontata immediatamente e per questo, le Segreterie Provinciali di CGIL CISL e UIL di Verona, unitamente alle Segreterie di Categoria e alle RSU di Agsm e Amia, chiedono con sollecitudine di fare chiarezza in tutte le sedi.

Inizia così il comunicato con il quale le sigle sindacali esprimo la propria preoccupazione per la situazione di Agsm, la partecipata del Comune di Verona, dove il presidente Croce è stato sfiduciato dal CdA. Le dimissioni del leader di Verona Pulita non sono arrivate, così come la revoca dell'incarico da parte del sindaco Sboarina, così potrebbe essere proprio il Consiglio d'Amministrazione a dimettersi, con il rischio di creare una crisi politica in seno a Palazzo Barbieri.

I sindacati nel frattempo chiedono chiarezza, nel tentativo di tutelare i lavoratori.

Il percorso avviato con AIM per verificare la fattibilità di una “fusione”, la crisi di AMIA che deve essere risolta con decisione a partire dalla discussione del piano industriale ancora indefinito (Project Financing, Gara a doppio Oggetto, In House …), sono le priorità che se non affrontate mettono in discussione la serietà e la credibilità della Politica e dell’Amministrazione Comunale. Vanno per questo attivati immediatamente i tavoli sindacali, per avere precise informazioni in merito. La richiesta già avanzata al Sindaco nel corso della riunione di venerdì 08 marzo deve diventare un preciso impegno nei confronti dei lavoratori che rappresentiamo. Inoltre è compito del Sindaco relazionare in merito ad una situazione che espone la Città, l’Amministrazione Comunale e l’Azienda ad una pessima figura nei confronti dell’opinione pubblica in generale, perché i cittadini hanno il diritto di conoscere con chiarezza la vicenda e le responsabilità che hanno portato a questa imbarazzante situazione.

Per Michele Bertucco, consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune, la vicenda è già «una telenovela», con il primo cittadino chiamato ad uscire da quest'empasse.

Non è ben chiaro che problemi abbia il Sindaco di Verona con la parola “no”. Croce gli ha detto chiaramente che lui non si dimetterà mai e il Sindaco, tentennando come di sua consuetudine, gli ha dato ancora tempo.

Va bene che Sboarina è per la famiglia, ma è chiaro a tutti che il suo rapporto (politico) con Croce era soltanto una matrimonio di interesse.

Pertanto invito caldamente il Sindaco a non trasformare il caso Agsm nell’ennesima telenovela cittadina. È scritto in cielo che dal giorno dopo il suo spoltronamento Croce avvierà una campagna di veleni contro il Sindaco e l’amministrazione. Se Sboarina non si sente in grado di sostenere il confronto segua Croce e ritorni al suo vecchio mestiere.

Per il Sindaco è tempo di riferire in Consiglio comunale. Questa sera presenterò dunque una domanda di attualità per sapere come intende chiudere la vicenda Croce e soprattutto se intende continuare a governare le aziende pubbliche veronesi con il metodo della spartizioni politica lasciando intatti i problemi gravissimi che affliggono molte aziende a partire da Amia.

Per Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani, gruppo consiliare comunale del Partito Democratico di Verona, si tratta di un vero e proprio «fallimento dell’amministrazione comunale».