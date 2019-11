Studentessa modello e consigliera, la 22enne Zumerle aderisce al movimento di Croce

Dopo l’adesione a Prima Verona del Comitato Quartieri Attivi, sabato è stata presentata una nuova importante entrata nel movimento civico presieduto dall’Avv. Michele Croce, che vedrà il suo congresso fondativo il prossimo venerdì 15 novembre alle ore 19 in Sala Lucchi al quartiere Stadio.

Al movimento politico "Prima Verona" ha infatti aderito ufficialmente Elena Lucia Zumerle, 22 anni, studentessa al V anno di Giurisprudenza all'Università di Verona, nonché Presidente del Consiglio degli Studenti e Rappresentante degli Studenti in Senato Accademico. Elena Lucia Zumerle è anche consigliere comunale in una lista civica a San Martino Buon Albergo, oltre che giornalista pubblicista ed autrice di libri per ragazzi.

«L’esperienza universitaria, italiana ed europea – ha dichiarato Elena Lucia Zumerle – mi ha permesso di conoscere a fondo le aspirazioni, le problematiche, le tensioni dei ragazzi d’oggi. Non ci sono ricette magiche né facili soluzioni per impedire la fuga di noi giovani fuori Verona e all’estero, ma sicuramente il progetto civico di Michele Croce è il più adatto a studiare e offrire risposte. Le barriere mentali non aiutano. Per la nostra città serve visione, apertura, decisione. Aderisco con entusiasmo – ha quindi concluso Zumerle – e sona pronta a dare il mio contributo a "Prima Verona" ed alla città».

«Sono entusiasta – ha rivelato Michele Croce, Presidente di Prima Verona – di questa prestigiosa adesione. Solo con i giovani, con la loro forza, con il loro spirito, possiamo pensare al futuro della città, sollevandola dalle sabbie mobili ove oggi purtroppo stagna».

Elena Lucia Zumerle è nata a Verona il 19 dicembre del 1996, si è diplomata al Liceo Classico Europeo Educandato Agli Angeli ed è iscritta al V anno di Giurisprudenza all’Università di Verona. Nel 2016 ha rappresentato l’Italia a Washington alla Jessup Moot Court, nel 2018 ha vinto lo Special Prize come miglior studente internazionale alla Hangzhou University in Cina e nel 2019 ha vinto il premio quale Best Oralist nella Elsa Verona Innsbruck Moot Court. Attualmente è stagista presso la sede milanese di uno dei più importanti studi legali del Mondo.

Elena è inoltre Presidente del Consiglio degli Studenti e Rappresentante degli Studenti in Senato Accademico all’Università di Verona e Giornalista pubblicista dal 2015. È autrice di due libri per ragazzi: “Angelica” (2015) e “Eris” (2016). Nel 2017 è stato inoltre eletta consigliere comunale a San Martino Buon Albergo nella lista civica Cittadini per San Martino.