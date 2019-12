Dopo Bendinelli, anche Passarini si unisce al partito fondato da Matteo Renzi

Dopo Davide Bendinelli quindi un altro sindaco della zona del Garda, passa tra le fila del partito fondato da Matteo Renzi. Si tratta di Stefano Passarini, primo cittadino di Costermano e rieletto proprio nella primavera del 2019, con la lista "Per Costermano sul Garda".

L'annuncio è stato dato dallo stesso Passarini con una lettera pubblicata su Facebook ed indirizzata agli elettori.

Confesso che non è stata una decisione facile, e so che alcuni non comprenderanno la mia scelta, ma è il frutto dell’attenta analisi dell’attuale scenario politico.

Da sempre ho votato e promosso campagne elettorali per candidati di centro destra, con i quali condividevo scelte politiche e progettuali: l’UDC, il Popolo delle Libertà (con il fraterno amico Ettore Peretti) e Forza Italia puntavano a mio avviso alla concretezza ed al cambiamento, all’idea di creare opportunità economiche e sociali per tutti i cittadini, mantenendo una posizione di centro più equilibrata.

In questi anni mi sono però reso conto con grande dispiacere, che il centrodestra che conoscevo (cattolico e liberale), ha perso quegli ideali fondamentali in cui io mi rivedo, e che desidero ancora sostenere e difendere in prima persona con coerenza e fiducia.

Ho quindi puntato uno sguardo sull’attuale scenario politico, in cui destra e sinistra non hanno dei confini ben delineati come qualche anno fa, liberando la mente da concetti e ideali nostalgici, ed ho ritrovato i miei valori ed ideali nell'unico partito che reputo ora in grado di difendere e rappresentare il mio credo politico: “Italia Viva”.

Il nostro Paese, negli ultimi anni è stato travolto da posizioni estremistiche incomprensibili, da partiti che approfittano delle paure e delle emozioni di sconforto della popolazione, per raggiungere il proprio risultato elettorale, ma senza puntare all'obiettivo più importante, ossia la crescita del Paese e la stabilità politica ed economica.

Credo quindi che oggi, come in passato, ci sia bisogno di una forza riformista centrale, che sia moderata e di cambiamento, con obbiettivi concreti e costruttivi; ideologia che ho riconosciuto nella casa di “Italia Viva”.

Una casa ispirata ad un umanesimo integrale, fondato su rispetto, giustizia ed eguaglianza. Dove i giovani possono essere protagonisti delle scelte fondamentali del paese.

Vi chiedo di rispettare la mia coraggiosa decisione di voler continuare a credere che quei principi fondamentali con cui sono nato e cresciuto politicamente possano ancora essere portati avanti per il bene del nostro Paese e del popolo italiano.