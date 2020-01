Fratelli d'Italia. Bassi e Casali si uniscono alla corte di La Russa e Meloni

«Da coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per il Veneto non posso che esprimere la mia grande soddisfazione nell’essere a capo di un partito che cresce e che continua a crescere sia in quantità, sia in qualità dei suoi aderenti. Oggi abbiamo sancito una tappa importante non solo per la crescita del partito, ma anche per la crescita del gruppo: con l’adesione dei Consiglieri Bassi e Casali, sono cinque i consiglieri di Fratelli d’Italia presenti a palazzo Ferro Fini. Si tratta di una grande soddisfazione per tutta la dirigenza del movimento: Fratelli d’Italia cresce, Fratelli d’Italia vince».

Sono le dichiarazioni rilasciate a margine della conferenza stampa che si è svolta martedì a Venezia, presso palazzo Ferro Fini, sede dell’Assemblea legislativa veneta, da Sergio Berlato, Capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia-MCR, nel corso della quale, alla presenza del Senatore di Fratelli d’Italia e Vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, i Consiglieri regionali Andrea Bassi e Stefano Casali, in arrivo dal gruppo Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà, hanno annunciato il loro ingresso nel gruppo consiliare di FDI/MCR.

«Credo che sia veramente importante che Fratelli d’Italia in Veneto dia un segnale ulteriore di forza e di crescita che si ripercuote su tutto il centrodestra. Noi siamo contenti quando cresce una qualsiasi delle tre componenti del centrodestra - queste le parole del Senatore La Russa - ovvero la Lega, noi e Forza Italia, e sono convinto che lo stesso avvenga per i nostri alleati. Voglio ringraziare Sergio Berlato per aver lavorato molto per accrescere il numero dei nostri Consiglieri regionali che, grazie ai nuovi ingressi di Bassi e Casali, hanno raggiunto il numero di cinque, con Massimo Giorgetti e Elena Donazzan. Credo che adesso il lavoro ulteriore sarà quello di armonizzare tutte le voci di Fratelli d’Italia per contribuire a un’armonia generale del centrodestra che deve avere un solo, preciso obiettivo: in Veneto, continuare a battere come abbiamo già fatto la sinistra e i cinque stelle, e arrivare alle elezioni nazionali per arrivare ad avere un governo di centrodestra».

«Il capogruppo Berlato, che è anche coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, ci ha marcati in maniera stretta per molto tempo. Il richiamo esercitato da Fratelli d’Italia è forte - afferma il Consigliere Bassi - in particolare negli ultimi mesi, il movimento ha dato l’idea di un’apertura verso il mondo civico all’interno del centrodestra, un’apertura che ci ha attirati in maniera irresistibile. È un progetto che si candida a diventare ancora più forte e inclusivo all’interno del centrodestra, accogliendo istanze che in questi ultimi tempi erano rimaste spiazzate dalle evoluzioni politiche degli ultimi anni. La nostra speranza è di poter dare il miglior apporto possibile al movimento».

«Quello di Fratelli d’Italia - aggiunge il Consigliere Casali - rappresenta un approdo naturale per Centro Destra Veneto. Siamo infatti convinti e consapevoli che Fratelli d’Italia oggi è il vero motore per la rinascita del centrodestra di cui hanno tanto bisogno anche l’Italia e la nostra regione. Noi ci mettiamo a disposizione di questo partito, di questo movimento con grande entusiasmo, apprezzando moltissimo l’apertura e l’accoglienza da parte della Presidente Giorgia Meloni, nella prospettiva di una giusta vittoria del centrodestra in Veneto e in Italia».