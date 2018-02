M5S: "Il governo si riprende gli 80 euro dai carabinieri". PD: "Menzogne"

"Carabinieri, decurtati gli stipendi di febbraio". Questo è stato il tema di un incontro con la stampa organizzata dal candidato veronese del Movimento 5 Stelle Mattia Fantinati. Fantinati ha parlato di un prelievo forzoso che riguarderebbe i carabinieri a cui sarebbero stati tolti i famosi 80 euro promessi da Matteo Renzi. Per dimostrarlo, il candidato ha portato anche una busta paga in cui si legge la decurtazione.

"I 5 Stelle mentono sapendo di mentire", è la replica del Partito Democratico di Verona, che ha fornito una ricostruzione diversa dei fatti denunciati da Fantinati.

Il bonus di 80 euro per le forze di polizia è un bonus il cui importo viene elargito sulla base del reddito fino ad annullarsi sopra i 26.600 euro annui - è la replica del PD - Innanzitutto, va ricordato che quando abbiamo riconosciuto il bonus anche alle forze dell'ordine, il M5S ha votato contro. Se fosse stato per loro, pertanto, 500mila militari e poliziotti non avrebbero ricevuto alcunché. Ogni anno gli appartenenti alle forze armate e delle forze di polizia in febbraio sostengono il conguaglio sui redditi percepiti. All’inizio di ogni anno viene applicata sul reddito presunto di quell'anno un'aliquota media di Irpef sulla base della quale il singolo riceve il prelievo fiscale alla fonte. L'anno successivo, in sede di conguaglio, può capitare che l'interessato riceva o restituisca somme sulla base del calcolo esatto di quanto ha davvero percepito l'anno prima e, di conseguenza, subisca l'applicazione dell'aliquota calcolata dettagliatamente. Non si tratta di un prelievo forzoso o altre sciocchezze simili. E colpisce l'assoluta negligenza dei 5 Stelle su come funziona il sistema e la malafede con la quale senza alcuna verifica sparano menzogne a piene mani.