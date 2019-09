Scopri i validi alleati per una bellezza unica

Ogni persona desidera apparire al meglio, mettere in risalto le caratteristiche che la contraddistinguono ed esaltare la propria unicità.

Non ha importanza a quale nazionalità si appartenga, sia essa nigeriana, algerina, cinese, indiana, brasiliana, messicana, norvegese o danese. La bellezza traspare dal sorriso di labbra carnose su un viso nero come la notte, dal magnetico sguardo di occhi cerulei su un volto pallido o da liscissimi capelli d’ebano che incorniciano tratti orientali. Ecco, quindi, che si cerca il modo più indicato per sottolineare un taglio di occhi a mandorla o per esaltare un fisico curvy, affidandosi a prodotti efficaci e professionisti preparati.

QD Italia, azienda leader nel settore della cosmesi, realizza prodotti innovativi, tecnologicamente all’avanguardia e altamente naturali, rivolgendosi a consumatori e professionisti del settore.

“Ho ottenuto ottimi riscontri con una serie di sieri e peeling per migliorare le rughe” racconta Cristina Fornari, estetista di decennale esperienza, che utilizza da anni i prodotti QD Italia trattando diversi problemi estetici di clienti di ogni età. “I risultati sono pazzeschi. Il miglioramento è nettamente evidente dalla prima applicazione: pori più chiusi, colorito migliorato, pelle ricompattata, rughe attenuate.”

Il frutto delle continue ricerche dell’azienda QD Italia ha dato vita a Bellezza Italiana, una nuova e innovativa linea cosmetica che impiega i niosomi, piccole vescicole contenenti il principio attivo che, in virtù delle dimensioni estremamente ridotte e della struttura elastica e deformabile, penetrano la pelle con più facilità giungendo “dritti al problema”.

NIO-TONIC, ad esempio, è il nuovo prodotto che dona elasticità e tonicità alla tua pelle, idratandola in prodondità!

“In merito alla cellulite - prosegue Cristina – ho eseguito un percorso curativo su una cliente ne aveva molta, concentrata specialmente sulle culotte de Cheval e all’interno del ginocchio. Dopo 5 sedute il problema era praticamente dimezzato, tanto che mi ha chiamato, mentre era in vacanza, per dirmi che si vedeva meglio e si sentiva più a suo agio nella propria pelle.”

QD Italia ha pensato anche a un nuovo prodotto per combattere la cellulite: NIO-CELL che, grazie all’impiego dei niosomi, riduce drasticamente l’odiosa pelle a buccia d’arancia.

Se, invece, il problema è qualche rotolino di troppo, NIO-SLIM rimodella la silhouette rendendola più armoniosa.

Abbiamo chiesto a Cristina perché scegliere i prodotti della linea Bellezza Italiana e lei ci ha risposto che l’effetto immediato è il punto di forza per eccellenza: anche con pochi trattamenti si possono apprezzare i risultati. Sottolinea che la costanza è sempre fondamentale, ma già dopo 4 trattamenti, in un caso di cellulite superficiale (per esempio), si hanno grandi soddisfazioni.

“QD Italia organizza continui corsi di aggiornamento e non ti abbandona dopo aver venduto i suoi prodotti ma continua a formarti e a supportarti, trattamento per trattamento, spiegandoti come utilizzare i prodotti.

Considero QD Italia una grande famiglia che supporta e aiuta la persona. Sono molto contenta di collaborare con loro!”

A questo punto, non resta che provare i prodotti della linea Bellezza Italiana e splendere di luce propria!