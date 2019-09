Open day dei corsi di cucina di éCucina a Verona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Open Day di éCucina a Verona: sabato 21 settembre dalle 16.30 alle 19. éCucina, la scuola amatoriale di cucina a Verona, apre le porte a chi voglia conoscere la scuola: un’occasione unica per testare in prima persona la proposta di èCucina partecipando al nostro Open Day di presentazione dei corsi, degli chef, della scuola.

Sabato 21 settembre dalle 16.30 alle 19 i nostri chef ti presenteranno una nuovissima stagione di proposte culinarie, idee per rendere i tuoi piatti più gustosi e percorsi per diventare sempre più bravi dietro ai fornelli. Nel giorno di Open Day alcuni corsi acquistati in sede saranno scontati del 20% Cosa si farà? – Gli showcooking nella cucina grande: I nostri chef faranno delle dimostrazioni di showcooking per svelarvi i piccoli segreti che scoprirete durante le lezioni. dalle 16.30 alle 19 – la presentazione di èCucina Chef Contest dove saranno presenti i giudici, i nostri sponsor, e si darà il via alla gara – Aperitivo Verso le 19 ci sarà l’aperitivo tutti insieme preparato dai ragazzi della Junior Chef e della Junior bakery, le due Accademie di éCucina per ragazzi.

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione.