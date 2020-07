Nasce Residenza Olivo, la nuova struttura ricettiva alle porte di Garda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Inaugurato a Garda venerdì scorso, l'Olivo ha visto arrivare i primi ospiti già nella giornata di sabato. Una struttura completamente nuova che si trova sulla sponda collinare orientale del Lago di Garda. Da qui è possibile raggiungere il centro storico di Garda con una passeggiata, l’ideale per chi vuole scoprire il territorio senza rinunciare alla comodità.

Gli ospiti avranno a loro disposizione una grande area piscina con ombrelloni e sdrai, una piscina idromassaggio, una lavanderia, una zona bar, una zona fitness e una terrazza panoramica con angolo barbecue. Non da ultimo, il residence è dotato di un parcheggio con una colonnina di ricarica per auto elettriche.

La struttura in gestione all'Agenzia Europlan, storica azienda turistica del Lago di Garda, grazie alla sua posizione strategica, è un ottimo punto di partenza non solo per raggiungere i parchi divertimento del Garda, ma anche per fare escursioni, visite e attività nei dintorni.

Web: www.residenceolivo.com.