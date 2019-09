Verona: parte la sperimentazione dei monopattini elettrici

Verona sará gia dalla prossima settimana una delle primissime città italiane (dopo Rimini e Pesaro) a dotarsi di un regolamento per monopattini elettrici e segway. Infatti dopo l’installazione dei relativi segnali sarà possibile sfrecciare in città su determinate strade, con questi nuovi veicoli elettrici. La circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica a Verona è prevista in via sperimentale fino al 30 giugno 2021.

Nella pagina Segway e simili: le regole si dettagliano i requisiti richiesti ai conducenti e le caratteristiche che devono possedere questi veicoli per poter circolare.

Tipologie di veicoli che possono circolare

veicoli non auto-bilanciati (monopattini)

veicoli auto-bilanciati dotati di manubrio (segway)

Non sono perciò autorizzati a circolare hoverboard e monowheel

Ambiti di circolazione consentiti

percorsi pedonali e ciclabili

piste ciclabili

(in sede propria e su corsia riservata)

"zone 30"

strade con limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h

aree pedonali (attive nei soli giorni di sabato e festivi) di via Catullo, via Quattro Spade, Corte Farina, via Sant'Eufemia, vicolo Ostie

Aree di sosta

I veicoli potranno sostare negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motocicli oppure - ove non espressamente vietato - a lato della strada, purché non costituiscano pericolo e/o intralcio e non siano in contrasto con le norme del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Verona